Carles Perez si è fermato per un problema al flessore

La Roma deve fare i conti con un altro infortunio. Fonseca, infatti, deve ora fronteggiare la possibile assenza contro il Cluj di Carles Perez. L’esterno spagnolo ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra e oggi è stato costretto a fermarsi.

L’ex Barcellona questa mattina ha lavorato a parte e non si è allenato con i compagni. Resta così in dubbio per la partita di giovedì di Europa League.