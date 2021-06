Roma, Maurizio Costanzo: «Con Mourinho troveremo la strada giusta»

Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile delle comunicazioni della Roma e ha parlato del suo nuovo ruolo a La Gazzetta dello Sport

A sorpresa ieri è arrivato l’annuncio di Maurizio Costanzo come nuovo responsabile delle comunicazioni della Roma. E il noto giornalista ne ha parlato in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

IDEA – «Chiacchierando con l’a.d. giallorosso Guido Fienga. È stato lui a farmi poi incontrare i due Friedkin, padre e figlio. Sono molto simpatici e ho notato che stanno sempre attenti a quello che dicono. Ho spiegato quello di cui mi sono occupato nella vita e quello che faccio adesso e la cosa è andata in porto. Ho firmato mercoledì».

RUOLO – «Dei rapporti con giornali, radio e tifosi. Devo ancora capire bene come muovermi, mi sto guardando intorno».

MOURINHO – «Ancora non ho avuto modo di sentirlo, lo incontrerò a luglio, ci annuseremo e cominceremo a parlare. Sono sicuro che troveremo insieme la strada giusta da percorrere. Poi ognuno fa il suo mestiere. Lui è lo Special One e la Roma ingaggiandolo ha fatto davvero un gran colpo. Per i 20 anni del “Costanzo Show” portai in trasmissione Capello, per i 40 spero proprio di avere Mourinho».