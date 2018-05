De Rossi esalta la Roma: «Stagione straordinaria, gap con la Juventus dovuto al mercato»

Il capitano della Roma Daniele De Rossi analizza l’annata della squadra e spiega i motivi del distacco dalla Juventus

La stagione è quasi terminata. Ad una sola partita dalla fine del campionato e con la qualificazione alla Champions League in tasca è tempo di tirare le somme in casa Roma. Chi meglio del capitano dunque per svolgere questo compito. Daniele De Rossi svela i segreti di un’annata complicata in una bella intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Queste le parole del nativo di Ostia: «E’ stata una stagione di cui possiamo solo essere molto orgogliosi. In Champions League siamo andati oltre le nostre più rosee aspettative. In campionato invece non è andata come volevamo. Ci sono stati momenti complicati ma gli abbiamo superati come squadra e siamo cresciuti». Poi a proposito di Serie A e della Juventus trionfatrice aggiunge: «Il gap con loro è dovuto anche al mercato. Hanno un arsenale pazzesco. Per colmarlo non possiamo sbagliare niente in futuro».