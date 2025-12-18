Roma, testa alla Juventus: per Gasperini non ci sono delle buone notizie. Questo giocatore potrebbe non essere convocato

Roma, lavoro intenso a Trigoria in vista della Juventus: Ranieri osserva, Dovbyk resta in dubbio. L’ucraino potrebbe non recuperare

La Roma continua la preparazione al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria in vista di una delle sfide più delicate della stagione. Sabato sera, alle ore 20:45, i giallorossi saranno impegnati nella difficile trasferta di Torino contro la Juventus, match valido per la sedicesima giornata di Serie A e fondamentale per il prosieguo del campionato. Un appuntamento cruciale, che potrebbe indirizzare il cammino della Roma in questa fase della stagione.

Nella mattinata odierna, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini è scesa in campo per una nuova seduta di allenamento, svolta con grande intensità e attenzione ai dettagli tattici. A bordocampo era presente anche Claudio Ranieri, figura sempre più centrale nell’area tecnica del club, che ha voluto osservare da vicino il lavoro del gruppo. La sua presenza non è passata inosservata e rappresenta un segnale di vicinanza alla squadra in un momento particolarmente delicato.

L’allenamento della Roma si è concentrato su esercitazioni tecnico-tattiche, con particolare attenzione alla fase difensiva e alle transizioni, aspetti fondamentali in vista della sfida contro una Juventus solida e compatta. Gasperini sta cercando di trasmettere alla squadra equilibrio e aggressività, elementi chiave per affrontare una partita di alto livello in un ambiente storicamente complicato come l’Allianz Stadium.

Sul fronte infermeria, però, arrivano notizie non del tutto incoraggianti. Artem Dovbyk ha infatti svolto ancora una volta un allenamento personalizzato, lavorando a parte rispetto al resto del gruppo. L’attaccante ucraino continua a seguire un programma specifico di recupero e, con il passare delle ore, la sua convocazione per Juventus-Roma appare sempre più difficile. Lo staff medico della Roma monitora quotidianamente le sue condizioni, ma al momento filtra grande prudenza.

L’eventuale assenza di Dovbyk rappresenterebbe un problema non da poco per Gasperini, che potrebbe essere costretto a rivedere le soluzioni offensive in vista della trasferta. In queste ore il tecnico sta valutando alternative tattiche e possibili cambi di assetto per non farsi trovare impreparato, consapevole dell’importanza della posta in palio.

La Roma, dunque, prosegue il suo percorso di avvicinamento alla sfida contro la Juventus tra lavoro intenso, osservazioni dirigenziali e qualche incertezza legata agli infortuni. I prossimi allenamenti saranno decisivi per definire la lista dei convocati e le scelte di formazione. L’obiettivo resta quello di arrivare a Torino con la massima concentrazione e con un piano gara chiaro, per provare a strappare un risultato positivo in uno dei campi più difficili della Serie A.