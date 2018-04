La Roma tifa i bianconeri: «In bocca al lupo alla Juventus!» – FOTO

Il tweet dell’account ufficiale della Roma pochi minuti prima di Real Madrid-Juventus, gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League

Tutta l’Italia calcistica ieri si è congratulata con la Roma per l’impresa in Champions League. E chissà che l’eliminazione del Barcellona di ieri sera non possa fare da propellente per la Juventus, chiamata questa sera a rimontare uno 0-3 al Bernabeu.

Messaggi di congratulazioni per il trionfo di ieri all’Olimpico sono arrivati da parte delle più grandi società di Serie A, Juventus, Napoli, Milan e Inter. Pochi minuti fa la Roma ha ricambiato nei confronti dei bianconeri, che scenderanno in campo alle 20.45 al Santiago Bernabeu di Madrid contro il Real di Zidane: «Grazie da tutta la Roma ai Club e ai tifosi italiani che ci hanno inviato le congratulazioni per il successo di ieri. E stasera in bocca al lupo alla Juventus!».

Grazie da tutta l’#ASRoma ai Club e ai tifosi italiani che ci hanno inviato le congratulazioni per il successo di ieri. E stasera in bocca al lupo alla @juventusfc! pic.twitter.com/Nb7qW3KqyE — AS Roma (@OfficialASRoma) 11 aprile 2018

Thanks from #ASRoma to all the Italian clubs and supporters that sent their congratulations to us after yesterday’s win. And for tonight, good luck to @juventusfcen 🇮🇹 pic.twitter.com/vwuhg8hRxA — AS Roma English (@ASRomaEN) 11 aprile 2018