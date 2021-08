Roma, Karsdorp: «Fiducioso per la prossima stagione, sta nascendo qualcosa di nuovo»

Il terzino della Roma Rick Karsdorp ha parlato di questi prime settimane di lavoro con José Mourinho in panchina

Rick Karsdorp, terzino destro della Roma, in una intervista a Il Romanista ha parlato delle prime settimane di lavoro con José Mourinho in panchina.

MOURINHO – «L’atmosfera è sempre buona, mi piace star qui e sono molto felice di essere in questo club. Con il nuovo allenatore ovviamente stiamo iniziando qualcosa di nuovo, c’è anche un nuovo staff, ma mi piace molto. Mi piacciono gli allenamenti e le partitelle che facciamo proprio come facevo in Olanda, con quel tipo di allenamenti con esercizi di possesso palla. Sì, sono molto felice».

DIFFERENZE SCORSO ANNO – «Le principali differenze con l’anno scorso penso sia troppo presto per dirlo perché non abbiamo iniziato la stagione, né la coppa, ma credo che se viene un nuovo tecnico col suo staff ognuno riparte da zero e così ognuno ci mette il 120%, è una cosa buona. Io sono davvero molto fiducioso per la prossima stagione».