Roma, la decisione del giudice sportivo su Kumbulla

Il Giudice Sportivo ha sanzionato Marash Kumbulla per l’espulsione in Roma-Sassuolo dopo il calcio a Berardi

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Lega Serie A ha reso noti gli squalificati per i prossimi turni di campionato. Due giornate a Marash Kumbulla della Roma per aver, al 47° del primo tempo, con giuoco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria.

Un turno invece per Giroud, Rincon, Tressoldi e Vecino.