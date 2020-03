Roma, lavori in corso in…casa. In attesa di conoscere il futuro

Roma, proseguono i lavori dei giocatori giallorossi nelle proprie abitazioni. In attesa di conoscere il futuro non si può perdere tempo

Tutti a casa, ancora, fino a quando l’emergenza sanitaria non sarà finita. La Roma ha consegnato ai propri giocatori tutti gli strumenti necessari per la buona riuscita degli allenamenti personali, a cui si somma anche una rigida alimentazione.

Tutti stanno adempiendo a dovere ai loro compiti, come anche testimoniato dalle molte dichiarazioni e prove social che giungono dalle abitazioni di ognuno. In attesa di conoscere le disposizioni sul futuro, quindi. a lavoro per mantenere, migliorare o recuperare la forma fisica.