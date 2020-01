Roma Lazio: Milinkovic-Savic incide meno del solito nei duelli aerei

Quando non riesce a impostare da dietro, la Lazio è solita lanciare per Milinkovic-Savic. Nel derby però il serbo non ha inciso

Il pressing della Roma ha stroncato la costruzione della Lazio, che non è riuscita a impostare da dietro. Non c’erano soluzioni di passaggio per risalire. In questi casi, la Lazio è solita sfruttare le grandi capacità aeree di Milinkovic-Savic, lanciando da dietro.

Si tratta di una situazione studiata, con Correa e Immobile che sono sempre vicini al serbo per potere raccogliere le seconde palle e attaccare la profondità. Il problema è che queste soluzioni hanno pagato poco nel derby, Milinkovic è stato meno brillante del solito. La Lazio non ha quindi sfruttato queste situazioni.