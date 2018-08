Solo un filo rosso tra Roma e Liverpool: spiegate così le accuse di ADL

Dopo le accuse di De Laurentiis, Calcio&Finanza prova a far luce sulla presunta proprietà in comune tra Roma e Liverpool: spunta il nome di Ginsberg, ma gli indizi restano deboli…

Un “uccellino” avrebbe detto al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che Roma e Liverpool – al di là delle apparenze – avrebbero in pratica un unico proprietario. Questo in buona sostanza ha riferito ieri senza mezzi termini il patron azzurro, scatenando le reazioni piccate dei giallorossi, con il presidente James Pallotta in testa («Cosa si è fumato De Laurentiis?»). Al di là degli aspetti mediatici della faccenda, resta da capire su quali basi poggino le accuse del numero uno partenopeo: in questo senso ieri ha provato a fare luce Calcio&Finanza con una mini-inchiesta che svela sì una certa connessione tra la proprietà americana della Roma e quella – sempre americana – del Liverpool, non tanto però da far desumere che i due club abbiano addirittura lo stesso padrone…

Uomo chiave della faccenda, riporta il portale economico, sarebbe in sostanza tale David Ginsberg, ex braccio destro di Pallotta in Raptor Group (la società che gestisce il business dell’imprenditore americano, tra cui anche la Roma) e – soprattutto – amministratore unico di Stadio TdV spa, ovvero la società costituita dal presidente giallorosso ed incaricata della costruzione del nuovo stadio della Roma. Ginsberg è il gran capo di Fenway Sports Group, ovvero la società che controlla UKSV I LLC, che a sua volta controlla UKSV Holdings Company Limited, che a sua volta controlla il Liverpool di John William Henry. Dei Reds lo stesso Ginsberg è stato vice-presidente, anche se attualmente non compare più all’interno dell’organigramma. Il riferimento di ADL era a lui? Tra i nomi connessi sia alla Roma che al Liverpool comparirebbe pure quello dell’ex presidente giallorosso – prima di Pallotta – Thomas DiBenedetto, che detiene ancora il 20% di Investor Committee, cioè la società che controlla la Roma, e che ha una partecipazione in Fenway Group. Sia nel caso di quest’ultimo che di Ginsberg, evidentemente sono pochi e deboli gli elementi per poter asserire che Liverpool e Roma abbiano lo stesso patron.