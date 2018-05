E’ il giorno di Roma-Liverpool ed i supporters dei reds hanno invaso le vie della Capitale

Roma-Liverpool è una gara tanto attesa, sia dai tifosi romanisti che da quelli inglesi, visto che in palio c’è la finale di Champions League, da giocare a Kiev con i campioni uscenti del Real Madrid. Camminando per le vie della città eterna si respira già un clima da stadio, con i supporters dei reds che stanno bevendo birra ed intonando cori da stadio. Ce n’è uno, però, che ha già fatto il giro del web: «We love Lazio!». Un modo carino per rispondere allo striscione esposto dai tifosi dell’Aquila a Formello per l’allenamento del Liverpool: «C’mon reds». E chissà che non possa venirne fuori anche un gemellaggio tra le due tifoserie.

Dopo quanto accaduto nei paraggi di Anfield Road, prima di Liverpool-Roma, è il miglior spot possibile per il calcio europeo. Nei giorni scorsi si è parlato a lungo dell’aggressione subita da Sean Cox, peraltro ancora in serio pericolo di vita, e l’atmosfera leggera e scanzonata di queste ore è, certamente, un bel segnale. Niente rancori, vendette, la voglia di vivere una bella serata e supportare i propri colori: deve stare tutta qui Roma-Liverpool.

