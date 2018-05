Roma, allenamento pre-Liverpool con una maglia per Sean Cox – FOTO e VIDEO

La Roma si è allenata in vista del ritorno delle semifinali di Champions League con il Liverpool con una maglia dedicata a Sean Cox

Roma in campo per la rifinitura prima della sfida di ritorno con il Liverpool in programma questa sera all’Olimpico e valida per il ritorno delle semifinali di Champions League. I giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per preparare il match di ritorno contro i Reds e hanno pensato bene di far indossare ai giocatori una maglia con la scritta: «Forza Sean».

La dedica della società romanista è per Sean Cox, il tifoso del Liverpool in coma dopo i violenti scontri tra tifosi avvenuti a Liverpool prima del match d’andata. Il tifoso dei Reds è in coma dopo essere stato accoltellato e queste sembrano essere ore decisive per lui. La società giallorossa, che si è sempre dissociata dai violenti, ha voluto testimoniare la sua vicinanza con questa bellissima iniziativa.