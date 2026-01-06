Roma, Massara esce allo scoperto: «Ecco la verità su Raspadori e Zirkzee». Novità sui possibili colpi giallorossi

Roma, il direttore sportivo Frederic Massara ha parlato così di Raspadori e Zirkzee prima del match contro il Lecce. Le sue parole

A Sky Sport, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato così di Zirkzee e Raspadori prima del match contro il Lecce. Cosa ha detto sui due possibili colpi giallorossi.

RASPADORI – «È vero che per quanto riguarda Raspadori ci sono discussioni in corso sia con l’Atletico Madrid sia con il calciatore e i suoi agenti. La situazione è in evoluzione: sapevamo che poteva avere queste tempistiche e dovrebbe comunque svilupparsi in tempi piuttosto brevi in un verso o nell’altro».

ZIRKZEE – «Il Manchester United è un club che ha giocatori che piacciono a molte squadre, ma è chiaro che anche in quel caso la situazione è diversa, perché c’è stato un cambio di guida tecnica che potrebbe modificare un po’ tutti gli interessi tecnici del club. Io però non mi soffermerei sui singoli nomi: sappiamo che questa è un’opportunità per noi e cerchiamo di rafforzarci durante questo mercato, soprattutto nei reparti in cui abbiamo palesato qualche difficoltà, e proveremo a farlo».