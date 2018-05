I risultati della Roma in questa edizione della Champions League hanno spinto la squadra giallorossa nei piani alti del ranking UEFA

Ad inizio stagione, in pochi accreditavano la Roma come una candidata ad arrivare in fondo alla Champions. La Juventus aveva l’esperienza ed aveva già centrato la finale mentre il Napoli di Maurizio Sarri brillava per il gioco espresso, lodato da uno come Pep Guardiola. La Lupa post-Spalletti, invece, per molti era una squadra da ricostruire. Invece i pronostici sono stati totalmente ribaltati, con la Roma che è arrivata quasi in fono alla CL, e le altre due che hanno subito l’eliminazione nei turni precedenti. Motivo per cui la Roma ha scalato il ranking UEFA.

Liverpool e Real Madrid, prossime finaliste in quel di Kiev, guidano il ranking stagionale con 30.000 punti, segue il Bayern Monaco a 29.000 e, a ruota, Roma e Barcellona con 25.000. Dietro di loro, invece, ci sono Juventus ed Atletico Madrid, con 23.000 punti a testa. Una bella soddisfazione, quindi, per il club giallorosso che è tornato a far parte dell’elite del calcio europeo, sedendosi al tavolo con i grandi. Avrebbe toccato l’apice se non ci fosse stato il 5-2 di Anfield Road o se Roma-Liverpool non fosse stata caratterizzata da due episodi dubbi, motivo per cui dovrà essere un punto di ri… partenza per Dzeko e compagni.