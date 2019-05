Roma, meno due al De Rossi day. Sale la febbre dei tifosi

Mancano due giorni all’ultima partita di De Rossi con la Roma. Il centrocampista giocherà con la nuova maglia giallorossa

Manca sempre meno alla fine del campionato della Roma. Che non vuol dire soltanto che mister Ranieri, che saluterà, pronuncerà il più classico dei “rompete le righe”. Significa anche che l‘addio di Daniele De Rossi si avvicina pian piano, inesorabilmente. Nessuno è pronto. Lui per primo, sicuramente. Perché un pensiero ai tifosi lo starà sicuramente rivolgendo, in qualsiasi momento della giornata. Intanto, in quel di Trigoria, ha lavorato a parte in quanto non al massimo della condizione.

Non ci saranno problemi. DDR scenderebbe in campo anche con una sola gamba, nella sua ultima partita. Il look sarà di quelli indimenticabili: la Roma ha presentato oggi la maglia che la squadra indosserà la prossima stagione. Il dettaglio a spiccare nella nuova casacca è rappresentato dalla saette giallorosse che dominano il colletto. Anche i nomi dei giocatori sono stilizzati in questa maniera. Perché l’ultima di De Rossi con la Roma non potrà che essere così. Elettrizzante.