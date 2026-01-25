Roma-Milan streaming gratis? Dove vedere diretta tv live

Tra le partite di oggi, oltre al big match Juventus–Napoli ce n’è un altro: stiamo parlando di Roma-Milan, che si giocherà questa sera alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. Una sfida importante in ottica Champions League e Scudetto, per due squadre che attualmente sono distanziate da soli 4 punti.

I rossoneri devono rispondere al 6-2 dell’Inter contro il Pisa per tenere viva la speranza di agganciare i cugini, mentre i giallorossi hanno bisogno di una vittoria per rispondere allo straripante Como di Fabregas.

Di seguito ecco tutte le info per vedere Roma-Milan in diretta streaming live.

Roma-Milan streaming: tutte le info

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida fra Roma e Milan. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99€/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Roma-Milan: le probabili formazioni

Dopo le rotazioni massicce viste in Europa League, Gasperini sembra orientato a riproporre l’undici principale. Mancini, pur non al massimo della condizione, è atteso comunque in campo, mentre in mezzo tornano punti fermi come Koné e Cristante.

In difesa spazio a Ghilardi, chiamato a sostituire Hermoso. Sul fronte offensivo, Soulé e Dybala agiranno alle spalle di Malen, con Vaz inizialmente destinato alla panchina. Tsimikas è pronto a rientrare al Liverpool e non sarà della sfida.

Qualche interrogativo in più per Allegri, ma con spiragli positivi per un recupero lampo, quello di Saelemaekers, ma se l’esterno non dovesse recuperare, l’opzione dall’inizio sarebbe Athekame. Davanti prende quota il tandem Nkunku–Leão, mentre Pulisic e Füllkrug dovrebbero partire come alternative a gara in corso. Nel reparto arretrato, infine, De Winter appare in vantaggio nel ballottaggio con Pavlovic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri.