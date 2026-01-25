Nel calendario delle partite di oggi per quanto riguarda il campionato di Serie A, spicca il big match delle 18 Juventus-Napoli. Si tratta di una partita molto importante in chiave Champions League, anche perché il Como che si è imposto a valanga contro il Torino ora fa veramente paura.

All’Allianz Stadium va dunque in scena una sfida che è già affascinante di suo, ma che nella pratica risulterà decisiva nella rincorsa all’Europa che conta da parte delle due squadre. Andiamo a scoprire nel dettaglio dove vedere Juventus-Napoli in streaming diretta tv live.

Juventus-Napoli streaming: tutte le info

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida fra Juventus e Napoli. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99€/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Juventus-Napoli: le probabili formazioni

Nonostante il passo falso inatteso di Cagliari, Spalletti trova motivi per essere soddisfatto grazie al successo europeo contro il Benfica guidato da Mourinho. In casa bianconera cresce la fiducia: la lista degli indisponibili è ridotta al minimo, con le sole assenze di Milik, Rugani e Vlahovic. Al di là della consueta elasticità tattica del tecnico, la gara dovrebbe svilupparsi su binari speculari, con un modulo di base 1-3-4-2-1 e poche incertezze di formazione.

Tra i pali spazio a Di Gregorio, mentre davanti a lui agirà una linea a tre composta da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo c’è il verdetto su McKennie: giocherà a destra. Cambiaso a sinistra, con Locatelli e Khephren Thuram nel cuore della manovra. Sulla trequarti Conceição parte favorito sul lato destro nel confronto con Miretti, mentre Yildiz presidierà la zona mancina. In attacco la prima scelta resta David, anche se Openda continua a mettere pressione al canadese.

Scenario decisamente più complicato, invece, per Conte. Anguissa è ancora in fase di recupero, De Bruyne e Gilmour restano ai box da tempo e si è aggiunto il serio stop di Neres, che rischia un intervento alla caviglia. A questi si sommano le perduranti assenze di Politano e Rrahmani. Come ulteriore imprevisto, altro forfait in casa Napoli: nell’ultima seduta Milinkovic-Savic ha accusato un fastidio muscolare che lo rende in dubbio, con Meret pronto a subentrare.

Con Lang e Lucca ceduti temporaneamente per esigenze di bilancio e in attesa che Giovanni Manna riesca a completare il mercato in entrata, le alternative sono limitate. Anche per questo appare difficile un cambio di sistema: il 1-3-4-2-1 sembra destinato alla conferma. In porta Meret se Milinkovic-Savic non verrà rischiato; difesa a tre con Beukema, Buongiorno e Juan Jesus; a centrocampo Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Spinazzola. Sulla trequarti Vergara ed Elmas agiranno alle spalle di Hojlund.

Conte valuta però anche un’aggiustamento difensivo, viste le difficoltà recenti di Buongiorno: Di Lorenzo potrebbe arretrare come braccetto destro, con Beukema centrale e Juan Jesus sul centrosinistra. In questo scenario si rivedrebbe Gutiérrez esterno a destra, soluzione già sperimentata a Copenaghen. Dalla panchina restano pronti Lukaku e il nuovo arrivato Giovane, appena tesserato e subito convocato, pronti a dare il loro contributo se necessario.

JUVENTUS (1-3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, K.Thuram; Conceicao (Miretti), Yildiz; David (Openda). All. Spalletti.

NAPOLI (1-3-4-2-1): Meret (Milinkovic-Savic); Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All.Conte.