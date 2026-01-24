Juve Napoli, altro forfait in vista della super sfida! Tifosi con il fiato sospeso, tutti gli ultimi aggiornamenti

Juve Napoli, nuova tegola alla vigilia della super sfida: spunta un altro possibile forfait. Tifosi in ansia, ecco cosa filtra nelle ultime ore

Il Napoli di Antonio Conte si avvicina alla sfida con la Juventus con una preoccupazione crescente tra i pali. La rifinitura svolta questa mattina a Castel Volturno ha infatti portato in dote una notizia inattesa e tutt’altro che rassicurante: Vanja Milinkovic-Savic è in forte dubbio per il big match dello Stadium, gettando un’ombra sull’avvicinamento degli azzurri alla gara.

Milinkovic-Savic in dubbio: seduta interrotta e massima cautela

Il portiere serbo, punto fermo della retroguardia partenopea in questa stagione, sta facendo i conti con i postumi di alcuni fastidi fisici che già negli ultimi giorni ne avevano limitato il rendimento. Durante l’allenamento odierno non è riuscito a completare il lavoro programmato, mostrando segnali di sofferenza che hanno convinto lo staff medico a fermarlo immediatamente. La sua presenza a Torino è ora in bilico: le prossime ore saranno decisive per capire se il dolore potrà rientrare o se si andrà verso un forfait pesante.

Meret scalda i motori: possibile rientro lampo

In questo quadro di incertezza, come riportato da Radio Marte, Alex Meret si prepara a un possibile ritorno tra i pali. Il friulano è reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e, ironia della sorte, potrebbe essere chiamato a rientrare proprio nella partita più delicata dell’anno. Conte si trova così davanti a un bivio complicato: affidarsi a un Milinkovic-Savic non al meglio o puntare su un Meret ancora lontano dalla condizione ideale.

Scelta rinviata a domani

La decisione definitiva arriverà soltanto domani mattina, quando Milinkovic-Savic sosterrà un ultimo test nel ritiro torinese. Se il portiere non dovesse dare garanzie, il Napoli affronterà la Juventus di Spalletti senza il suo titolare, un’assenza che potrebbe pesare enormemente in una gara dove la tenuta difensiva sarà fondamentale per uscire indenni dall’Allianz Stadium.

