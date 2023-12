Roma, Mourinho: «Allo United mi accusarano di bullismo»

Le parole di José Mourinho, allenatore della Roma, sulla sua esperienza al Manchester United. Tutti i dettagli

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato al The Obi One Podcast della sua esperienza al Manchester United.

PAROLE – «I tifosi del Manchester United sanno che ho dato tutto, sanno quanto amo il club. Hanno ancora un amministratore delegato che è una persona straordinaria, che mi sarebbe piaciuto avere avuto durante il mio periodo lì, si tratta di Richard Arnold, che probabilmente ora se ne andrà. Lo avevo come direttore commerciale, non come amministratore delegato, e mi sarebbe piaciuto averlo al mio fianco durante la mia permanenza. Non ho rimpianti perché ho dato tutto. Quando ero allo United cambiai un giocatore all’intervallo e il suo agente mi accusò di bullismo. Sono tempi diversi. Ma è come essere papà: devi essere un padre diverso da come lo è stato tuo padre per te. Devi cambiare in relazione al mondo».