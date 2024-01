Roma, espulso Mourinho: salterà la sfida con il Milan

Cartellino rosso per Jose Mourinho nel finale di Roma-Atalanta: il tecnico portoghese espuslo per proteste e salterà la Roma

Jose Mourinho espulso. Lo Special One, nel finale della partita della Roma contro l’Atalanta ha iniziato a protestare contro l’arbitro Aureliano per un fallo non concesso. Il direttore di gara a quel punto, dopo averlo ammonito ad inizio del secondo tempo, ha mostrato al tecnico il cartellino rosso.

L’allenatore dei giallorossi così salterà la prossima sfida in trasferta contro il Milan a San Siro.