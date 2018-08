Roma, Olsen: «Sono molto concentrato, non vedo l’ora di iniziare»

Il neo portiere della Roma, Robin Olsen ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport dichiarando di non vedere l’ora di iniziare la sua nuova avventura nella Capitale

Mente all’Hotel Melià di Milano si chiudono le ultime trattative della sessione estiva di calciomercato, le squadre e i giocatori preparano gli ultimi dettagli in vista dell’inizio del campionato. I nuovi acquisti giunti in Italia, soprattutto, si apprestano a scendere in campo per la prima volta ed esordire in Serie A per l’entusiasmo dei tifosi. Tra questi c’ è anche il nuovo portiere della Roma, Robin Olsen che sostituirà Alisson, ceduto al Liverpool. L’estremo difensore svedese oggi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport affermando di essere concentrato al massimo sulla Roma e di non vedere l’ora di iniziare questa nuova avventura.

Olsen ha spiegato, inoltre, di non pensare più alle due partite disputate con la Svezia contro l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali che hanno sancito l’eliminazione degli Azzurri. Infine il portiere giallorosso ha ammesso di essere migliorato durante la spedizione in Russia che ha visto la sua Nazionale affrontare partite difficili gestendo la pressione al meglio. Adesso rimane da capire se l’estremo difensore svedese scenderà in campo domenica contro il Torino, in occasione della prima giornata di Serie A.