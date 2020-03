Roma, passi avanti per la costruzione dello stadio: le ultime

Roma, in periodo di quarantena passi avanti per la costruzione dello Stadio di Tor di Valle: ecco le ultime novità

Il periodo di quarantena ha, paradossalmente, fatto accelerare le operazioni per la costruzione dello Stadio della Roma. Come fatto sapere da Il Tempo, è stato trovato l’accordo tra i proponenti e l’amministrazione cittadina.

In questi giorni i funzionari del Comune stanno scrivendo i testi e le delibere. Il merito per questi passi in avanti è di Vitek, designato per prelevare i terreni di Tor di Valle, luogo in cui dovrebbe sorgere l’impianto.