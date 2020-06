Roma, Pastore: «Non ho mai avuto la mentalità per essere il numero uno»

Roma, Javier Pastore ha ripercorso la sua carriera partendo dal Psg fino ad oggi e all’esperienza nella Capitale

Javier Pastore si è raccontato in una lunga intervista a TyC Sports. Ecco le parole del giallorosso: «Non ho mai avuto la mentalità per essere il numero uno. Totti? A Roma è unico, è quello che è Maradona per il resto del mondo. Ha fatto cose incredibili, occupa un posto speciale e non mi piacerebbe essere paragonato a lui perché non mi sento alla sua altezza».

PSG – «Sono cresciuto molto. Ho giocato con alcuni idoli, con punti di riferimento a livello mondiale, è stato bello poter dividere lo spogliatoio con tanti giocatori di questo livello e aver giocato per sette anni in un club così. Sono stato il primo ad arrivare con la nuova proprietà nel 2011 e ho visto quanto è cresciuto. Ci sono stati tanti cambiamenti, sempre all’insegna del miglioramento».

NEYMAR – «Vuole essere il numero uno e ne ha le possibilità, si allena molto. Può vincere qualsiasi partita da solo, se sta bene. Avrebbe potuto dare molto di più di quello che ha fatto. Ognuno deve trovarsi nel momento giusto in una squadra che ti può aiutare a fare il salto di qualità, che non è facile: stiamo parlando di arrivare al livello di Messi e Cristiano. Però le potenzialità le ha».