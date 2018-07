Roma, Pastore: «Qui mi trovo bene, una grande società con un mister importante»

Il centrocampista argentino Javier Pastore ha rilasciato un’intervista a Roma Tv parlando del suo arrivo nella capitale e del rapporto con la nuova squadra.

Il neo acquisto della Roma, Javier Pastore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della tv del club parlando della sua nuova esperienza nella capitale. L’argentino ha dichiarato di trovarsi bene sia con i nuovi compagni sia con lo staff con cui sta passando dei bellissimi giorni durante gli allenamenti. Pastore ha affermato di aver scelto Roma perché i giallorossi sono un grande club con in panchina un mister importante accompagnati da una splendida tifoseria che supporta sempre la squadra. Inoltre il giocatore ha aggiunto di essere stato bene durante i 7 anni a Parigi, ma adesso, a suo avviso, era arrivato il momento di cambiare aria per trovare nuovi stimoli. Immancabile una dichiarazione sull’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: «Contro la Juventus ho sempre vinto, l’arrivo di Ronaldo sicuramente arricchisce il campionato italiano che è attualmente in una fase di crescita». Infine Pastore ha parlato del rapporto con il nuovo allenatore dichiarando di allenarsi tanto dato che Di Francesco gli ha assegnato il ruolo di mezzala, diverso da quello ricoperto al PSG.