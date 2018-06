Javier Pastore è un nuovo calciatore della Roma: spetterà all’argentino non far rimpiangere Radja Nainggolan

Dopo il bagno di folla di ieri all’aeroporto di Ciampino, oggi c’è stata una nuova ondata di affetto per El Flaco Pastore, uno dei colpi più altisonanti del mercato italiano fino a questo momento. Il forte centrocampista sudamericano ormai ex Paris Saint-Germain, stamane, ha svolto le visite mediche di rito a Villa Stuart e dopo si è concesso ai flash di fotografi, tifosi e curiosi presenti.

Immancabile la sciarpa con la scritta “Io ci sono”, scelta dalla società per promuovere la campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019. Tanti i giornalisti presenti che hanno immortalato la prima giornata di Javier Pastore da calciatore della Roma con video e foto. Poi è arrivato il momento dei tifosi: tanti sorrisi e selfie scattati insieme a tifosi adulti ma anche di più tenera età. Roma si aspetta tanto dal Flaco e l’argentino dovrà ricambiare sul campo all’affetto ricevuto tra ieri ed oggi. Dopo Palermo, Pastore torna a respirare la vibrante aria di una piazza calda come quella capitolina, ambiente che saprà esaltarlo e gli consentirà di riaccendere quella genialità un po’ spenta nel corso della sua ultima esperienza a Parigi.