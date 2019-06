Le parole del Flaco Pastore. Il giocatore della Roma ha parlato del suo primo anno in giallorosso e del suo futuro

Javier Pastore ha tracciato un bilancio del suo primo anno a Roma ai microfoni di Mundod.lavoz.com. Ecco le sue parole: «E’ stato un primo anno strano perché pensavo di giocare di più. Non ho avuto continuità ma poi sono uscito dal circolo vizioso degli infortuni e ho chiuso bene».

Prosegue Pastore parlando del futuro: «Io ho un contratto lungo con la Roma e al momento non vedo ragioni per andar via. Visto com’è andato lo scorso anno, mi piacerebbe davvero fare una stagione importante qui».