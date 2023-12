Roma, patteggiamento per le parole di Mourinho su Marcenaro

La Roma ha scelto di patteggiare con la FIGC per le parole di Mourinho su Marcenaro e Berardi: 40 mila euro di multa

La Roma ha scelto la strada del patteggiamento. Con un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha deciso di raggiungere un accordo con la FIGC per le parole di Jose Mourinho nei confronti dell’arbitro Marcenaro e di Domenico Berardi in occasione della sfida al Sassuolo. La squadra dovrà pagare quindi una multa di 40 mila euro, il cui ricavato andrà in beneficenza all’AIL, Associazione Italiana Leucemie . Di seguito il comunicato.

«L’AS Roma, rappresentata dal suo CEO e dal suo Football General Manager, unitamente al proprio responsabile tecnico, José Mourinho, a seguito delle dichiarazioni dello stesso allenatore nel pre-partita della gara Sassuolo-Roma, e successivamente all’apertura del procedimento conseguente da parte della Procura Federale FIGC, comunicano di aver definito un accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

L’AS Roma e il proprio allenatore si riportano alle dichiarazioni espresse sia dal Direttore Tiago Pinto, che dal responsabile tecnico Mourinho, successivamente all’apertura del procedimento della PF FIGC, ribadendo il massimo rispetto e la massima collaborazione verso le Istituzioni Federali e l’AIA.

Proprio in linea con questa condotta collaborativa, e per il rispetto e la fiducia del Club nei confronti delle Istituzioni arbitrali e della FIGC, l’AS Roma e l’allenatore, aderendo convintamente alla valutazione del Procuratore Federale, accettano su basi consensuali la comminatoria di una sanzione pecuniaria che sarà integralmente devoluta in favore dell’Associazione Italiana Leucemie (AIL), ente che opera per nobili finalità benefiche in concreto aiuto dei più bisognosi».