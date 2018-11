Roma, sirene inglesi per Pellegrini: c’è il Manchester United

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini sta vivendo un super momento e molti top club hanno messo gli occhi su di lui

A volte basta davvero poco per svoltare una stagione. A Lorenzo Pellegrini è bastato un infortunio. Era il 29 settembre, Roma-Lazio all’Olimpico. Javier Pastore, schierato titolare da Eusebio Di Francesco, si infortuna nel primo tempo e a sostituirlo è proprio il giovane classe ’96. Pellegrini viene schierato da trequartista e risolve il derby: un gol e un assist, con una prestazione totale. Da quel momento la sua stagione è stata un crescendo: prestazione convincenti e presenza in zona gol, con tre assist e un gol in Champions League. Molti grandi club hanno cominciato a interessarsi, vista anche la situazione contrattuale del ragazzo: a luglio sarà attiva una clausola rescissoria di “soli” 30 milioni.

Una cifra irrisoria per grandi club, soprattutto se uno di questi si chiama Manchester United. José Mourinho ha segnalato Pellegrini alla sua dirigenza e ha visto in lui le potenzialità per guidare il centrocampo dei Red Devils. A gennaio non se ne parla, ma se il rinnovo con la Roma non dovesse esserci, ecco che i 30 milioni sarebbero facili da pagare per il club inglese. Ma lo United non è il solo nella corsa al centrocampista. L’arrivo di Beppe Marotta in nerazzurro, grande estimatore del classe ’96, potrebbe spingere l’Inter a fiondarsi sul ragazzo. Sarà un’estate bollente per la Roma, soprattutto se la volontà del giocatore sarà quella di provare a emergere in altri top club.