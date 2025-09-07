Roma, il piano di Gasperini per il rilancio di Dovbyk. Il tecnico non vuole lasciare indietro l’attaccante che non ha trovato collocazione in estate

Nonostante un’estate intera trascorsa con l’etichetta di “cedibile” cucita sulla maglia, Artem Dovbyk è ancora un giocatore della Roma. L’attaccante ucraino, archiviate le voci di mercato, è rimasto a Trigoria e in questi giorni è impegnato con la sua nazionale, con cui sta vivendo una situazione di perenne rincorsa, simile a quella che sembra attenderlo nel club da quando è arrivato Gian Piero Gasperini.

Il messaggio del nuovo tecnico, infatti, è stato finora glaciale. Appena trentacinque minuti in campo, divisi equamente tra le sfide con Bologna e Pisa, hanno chiarito la gerarchia attuale: il titolare designato è Evan Ferguson. Questa scelta ha alimentato una narrazione, diffusa tra media e tifosi, che descrive una differenza di valore abissale tra i due, quasi paragonabile a quella tra un fuoriclasse affermato e un giovane della Primavera.

Eppure, i numeri raccontano una storia diversa e decisamente più lusinghiera per Dovbyk. Ferguson, pur essendo un talento, è un attaccante spesso frenato dagli infortuni che in tutta la sua carriera ha segnato 17 gol. Esattamente gli stessi 17 gol che Dovbyk, tanto vituperato, ha messo a segno nella sua sola, prima e travagliatissima stagione in giallorosso, un’annata segnata dal caos e dall’avvicendarsi di ben tre allenatori.

Il primo a essere consapevole di questa realtà è proprio Gasperini. Nonostante in estate abbia cercato profili diversi per l’attacco (da Fabio Silva a Gimenez), una volta chiuso il mercato si è affrettato a dichiarare uno dei suoi obiettivi principali: «recuperare Dovbyk». Non si tratta di una mossa di facciata, ma di puro pragmatismo. Volenti o nolenti, l’ucraino non è partito, è a disposizione e rappresenta un costo non indifferente per le casse del club.

Per questo, sprecarlo sarebbe un lusso che la Roma non può permettersi. La stagione che si profila, lunga e insidiosa, con gli impegni infrasettimanali dell’Europa League, diventa dunque l’occasione perfetta per il suo reinserimento. Il fitto calendario richiederà rotazioni e offrirà a Dovbyk la possibilità di dimostrare sul campo il suo reale valore, trasformando la necessità di sfruttarlo in una preziosa risorsa tecnica per la squadra.