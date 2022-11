Roma, Pinto: «Se faremo altro oltre a Solbakken? Teniamo in considerazione l’opinione del nostro allenatore»

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro in Giappone dei giallorossi

MERCATO – «Faremo altro oltre a Solbakken? Senza dubbio teniamo in considerazione l’opinione del nostro allenatore ma anche dei paletti imposti dal FPF. Ma siamo qui in Giappone e non voglio parlare di mercato. La negoziazione con Mourinho è stata facile, anche se la gente non ci crede. È stato convinto dal progetto e dalla città. Lo è stato anche con Dybala e Tammy, non sono persone a cui bastano i soldi».

ABRAHAM E VOLPATO – «Tammy per me è un giocatore fantastico, sarà uno dei migliori al mondo presto, non ho dubbi. La Roma necessita di giocatori di questo tipo. Poi c’è Cristian, che è parte del processo di crescita del club e rappresenta al meglio il ruolo della nostra academy: negli ultimi 20 mesi hanno debuttato dalla Primavera 14 giocatori. Cristian è ora un giocatore stabile in prima squadra. Sono due giocatori che rappresentano la nostra strategia. Siamo molto felici di essere in Giappone, un passo importante anche per la crescita del brand».