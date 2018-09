La Roma potrebbe cedere Luca Pellegrini in prestito a gennaio per permettergli di giocare di più

La Roma si sta ancora leccando le ferite dalla sconfitta di Bologna che ha portato alla veemente protesta dei tifosi giallorossi e ha messo seriamente a rischio la panchina di Eusebio Di Francesco. La squadra sta preparando la partita casalinga di stasera con il Frosinone ma nel frattempo il ds Monchi, che ha difeso il suo operato in particolare per quanto riguarda la voce cessioni, sta pensando di lasciar partire un altro giocatore, anche se solo a titolo temporaneo.

Luca Pellegrini è stato aggregato alla prima squadra ma è l’unico della rosa a non essere ancora entrato nella rotazione per la formazione titolare. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, nel caso in cui il terzino 19enne non trovasse abbastanza spazio la Roma potrebbe deciderlo di cederlo in prestito durante la prossima sessione di mercato invernale in modo da permettergli di raccogliere minuti ed esperienza. Sul giocatore ci sarebbe già l’interesse di diversi club e quindi non sarebbe troppo complicato trovargli una nuova sistemazione anche in Serie A.