Roma, ricorso alla UEFA per la squalifica di Mancini

Gianluca Mancini deve scontare una squalifica di tre turni in Europa League ma la Roma ha presentato ricorso nella speranza che venga ridotta

La Roma ha presentato ricorso alla UEFA per la squalifica di tre giornate inflitta a Gianluca Mancini in seguito all’espulsione rimediata nella scorsa stagione contro il Siviglia nella gara valida per gli ottavi di finale.

I giallorossi, come riporta Il Tempo, puntano ad averlo in campo per la terza giornata quando la squadra di Fonseca affronterà il Cluji.