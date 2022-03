Roma, rinnovo Mkhitaryan: l’armeno resta, Mourinho è stato chiaro

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma tratterà il rinnovo di contratto di Mkhitaryan, ritenuto elemento importante da Mourinho

A fine stagione, la Roma sarà chiamata a trattare diversi rinnovi di contratto ma il più impellente sarà quello di Mkhitaryan dato che quello dell’armeno è l’unico in scadenza a giugno. Il futuro in giallorosso del calciatore, tra novembre e dicembre, sembrava segnato con la Russia che chiamava.

Poi Mourinho lo ha rimesso al centro del progetto, lo ha elogiato, e il calciatore è tornato a pensare solamente alla Roma. Per questo motivo, la dirigenza capitolina presto chiamerà l’agente Raiola per iniziare le trattative per il rinnovo.