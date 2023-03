Roma, Rui Patricio non convince: i nomi per sostituirlo

La Roma starebbe pensando di acquistare un nuovo portiere al posto di Rui Patricio al termine della stagione

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma non sarebbe più convinta delle prestazioni offerte da Rui Patricio. Il portiere della nazionale portoghese, nonostante numerosi clean sheet, non sta brillando in questa stagione.

Per il possibile sostituto, il sogno è Guglielmo Vicario dell’Empoli. Si valutano anche Falcone del Lecce, Cragno del Monza, Audero della Sampdoria e il Dibu Martinez dell’Aston Villa.