Roma, senza difensori tocca a Fazio: debutto in questo campionato

La Roma contro il Benevento si affida a Federico Fazio, alla prima presenza in assoluto in Serie A in questa stagione. Fonseca non ha altra scelta

Il tecnico della Roma Paulo Fonscea deve fare i conti con l’emergenza difesa dato che per la gara con il Benevento non può contare su Smalling (lesione flessori della coscia sinistra), Kumbulla (quadricipite destro), Ibanez (lesione di primo grado al flessore destro) e Cristante (lombalgia).

Per questo motivo, come riporta Il Messaggero, l’allenatore portoghese per la prima volta in campionato schiererà dal primo minuto Federico Fazio. Per l’argentino sarà la prima presenza in assoluto in Serie A in questa stagione.