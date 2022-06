Potrebbe terminare dopo una sola stagione l’avventura a Roma di Shomurodov: sull’attaccante gli occhi del Galatasaray

Il direttore sportivo della società turca, come riportato da Fanatik, incontrerà la dirigenza giallorossa nei prossimi giorni per provare a portare avanti la trattativa in prestito.