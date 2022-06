Roma, rinnovo Zaniolo: oggi Tiago Pinto incontra l’agente. Si decide il futuro

Nella giornata di oggi, il dirigente della Roma Tiago Pinto incontrerà l’agente di Zaniolo per decidere il futuro e parlare del rinnovo del calciatore

Giornata importante in casa Roma per decidere il futuro di Nicolò Zaniolo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il general manager Tiago Pinto incontrerà oggi a Milano Claudio Vigorelli, agente del calciatore, per sedersi al tavolo e decidere il da farsi. E le strade che si prospettano davanti sono tre.

Per prima cosa, il g.n. giallorosso chiederà al procuratore se sono pervenute offerte per Zaniolo con la Roma che continua a valutare il calciatore almeno 60 milioni. Poi sarà affrontato il discorso legato al rinnovo, anche se non gli sarà proposto oggi. Il gioiello azzurro chiede un trattamento da top player, sia sportivo che commerciale. In terzo luogo, poi, si potrebbe decidere di proseguire così fino al termine dell’estate: se dovessero arrivare ricche offerte potrà essere ceduto, al contrario a settembre si tornerà a parlare del rinnovo.