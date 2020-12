Roma, Smalling: «Obiettivo Champions League ma non ci poniamo limiti»

Chris Smalling parla degli obiettivi della Roma dopo la vittoria contro il Torino: ecco le dichiarazioni del difensore inglese nel post gara

Chris Smalling ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma sul Torino. Le sue parole.

«Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Ci crediamo molto di più, abbiamo avuto molto più tempo per conoscerci ma ora ci crediamo di più. Scudetto? Noi puntiamo a chiudere tra le prime 4, non ci poniamo limiti ma lottiamo per stare al vertice. certo l’obiettivo è stare tra le prime 4».