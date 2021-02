Roma, super Dzeko in allenamento: vuole mettere Fonseca in difficoltà

Edin Dzeko sta lavorando tantissimo in allenamento per provare a convincere Fonseca a dargli una chance da titolare

Domenica contro l’Udinese, al centro dell’attacco della Roma dovrebbe esserci ancora una volta Borja Mayoral. Edin Dzeko, però, starebbe cercando di mettere in difficoltà Paulo Fonseca nella decisione finale.

Come riporta il Corriere dello Sport, il bosniaco sta facendo vedere grandi cose in allenamento facendo anche gli straordinari restando a Trigoria oltre l’orario di allenamento. Per l’allenatore giallorosso, però, al momento Dzeko è più importante per il match di Europa League contro il Braga.