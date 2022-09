Roma, tra Zaniolo e il ct Mancini è gelo: che delusione per Nicolò!

Roma, tra Nicolò Zaniolo e il ct Roberto Mancini c’è distanza fino a questo momento: si racconta di un Nicolò deluso

Nicolò Zaniolo non è stato convocato in Nazionale dal ct Roberto Mancini. La decisione, scome sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, ha stupito il fantasista della Roma, che si aspettava di essere preso in considerazione.

Sceso il gelo con il ct Roberto Mancini che, al momento, appare propenso a dare fiducia a chi è già nel giro azzurro da tempo.