Roma, Veretout: «Sono in un club con storia. Obiettivo Europa League»

Roma, a tutto Veretout: «Sono arrivato in un club con grande storia. Obiettivi? Campionato priorità, ma arrivare in fondo all’Europa League…»

Il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, ha rilasciato un’intervista a Le quotidien du foot. Ecco le dichiarazioni del giocatore sul periodo giallorosso:

«L’arrivo nella Capitale? L’ho vissuto con orgoglio e ambizione perché conferma i progressi dalla mia partenza da Nantes. Sono entrato in un grande club, con una storia prestigiosa. Avevo altre proposte, ma non appena mi ha chiamato Paulo Fonseca al telefono, non ho esitato perché aveva un progetto interessante su di me, si fida. Obiettivi? Arrivare in fondo all’Europa League, e il campionato rimane la priorità».