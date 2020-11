Roma, Villar: «Io titolare? Mi manca tanto per arrivare al mio livello»

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha parlato dopo la vittoria in Europa League contro il Rijeka. Le sue parole

«Penso sia merito di tutti, mi manca ancora tanto per arrivare al mio livello. Quando arrivi da un altro paese e trovi calciatori come Dzeko, Perotti, Pastore per noi è più facile, hanno aiutato l’inserimento dei più giovani. Io titolare? Tutti noi calciatori lavoriamo per giocare. I calciatori importanti devono farsi sempre trovare pronti».