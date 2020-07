Roma, Zaniolo non convocato. Fonseca: «Nessun problema con lui»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha annunciato che Zaniolo non sarà convocato

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa di vigilia della partita contro la Spal, ha parlato della situazione relativa a Nicolò Zaniolo che non sarà convocato.

«Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati. Voglio dire però che non è giusto quello che si scrive su Nicolò. Chi mi conosce sa che dico sempre la verità, come ho fatto già con altri giocatori. Certe notizie non sono vere. Non c’è alcun problema con Zaniolo, se ho detto che ci ho parlato e che non ci sono problemi vuol dire che è la verità. Quando c’è un problema lo dico. In questo momento lui è veramente infortunato. Non ci sono altri problemi».