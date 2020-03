Roma, Zappacosta: «Ero vicino al rientro, poi è scoppiato il caos»

Roma, parla Zappacosta: «Stavo per rientrare, poi è scoppiato questo caos. Adesso faccio il possibile a casa per stare in forma»

Davide Zappacosta freme. Il terzino della Roma ha una voglia enorme di tornare a calcare i campi di calcio dopo l’infortunio rimediato lo scorso ottobre in allenamento. È intervenuto in diretta Instagram con l’attore Salvatore Esposito, rilasciando alcune importanti dichiarazioni:

«Stavo rientrando ma poi è scoppiato questo caos. Avevo ripreso la palla, scatti e stavo facendo tutto sul campo. Ero vicino al rientro. Ci è stato vietato di fare tutto perché il rischio è troppo alto. Io faccio il possibile a casa, mi sono allestito una piccola palestra sono per cercare di restare in forma. Sono chiuso a casa da solo perché la mia ragazza e i miei genitori sono ad un’ora da qui e quindi non sono tornato. Il pomeriggio mi alleno e sperimento nuove cose in cucina, poi la sera gioco alla Playstation. Il prestito era annuale, ma c’era una sorta di clausola del Chelsea che diceva che qualora si fosse fatto male gravemente uno dei terzini sarei dovuto tornare. Cosa abbastanza improbabile, no?