Roma ko, Zazzaroni: «Curioso di capire cosa si inventerà Gasperini, a metà settembre non si può ancora rimpiangere Sancho». Il commento

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta così la sconfitta interna della Roma contro il Torino.

Parto dalle parole pronunciate sabato da Gasperini: «Centro sportivo e pubblico da Champions, sul resto dobbiamo lavorare». Parecchio.

Il resto è una Roma i cui soli dispensatori di qualità si chiamano Paulo Dybala, che ieri ha giocato non bene e solo un tempo da attaccante più o meno centrale e che nelle due precedenti occasioni aveva rappresentato degnamente Enel energia, e – per stessa ammissione dell’allenatore – Lorenzo Pellegrini che la partita col Toro l’ha vista per intero dalla panchina abbracciando e incoraggiando chi di volta in volta usciva dal campo.

Ha buoni numeri Mati Soulé, ma non è ancora in grado di prendere per mano una squadra del genere.

Il resto è innanzitutto una Roma sotto schiaffo dell’Uefa, come è stato spiegato in tutte le salse e a più voci, pertanto Gasperini deve fare con quello che ha trovato, anche se non è molto. Soprattutto davanti.

Quando si parla di attaccanti, infatti, il livello si misura anche, se non soprattutto, dalla precisione al tiro: ieri su ventidue tentativi nessuno ha interessato la porta di Israel. Nemmeno nei dieci minuti finali quando la squadra ha cercato il pareggio con maggiore convinzione e tanta confusione.

Stimando infinitamente Gasperini da una vita, sono curioso di vedere come e cosa riuscirà a inventarsi per restituire valore e occasioni a Dovbyk e sfruttare il piede e la visione di gioco di Pellegrini.

Non ho dubbi sul fatto che il gruppo lo segua: tutti stanno dando tutto, non c’è un solo giocatore che non si impegni e tenti di rispettare le indicazioni ricevute. Il risultato però non si può considerare all’altezza di una squadra che ha enormi necessità.

A metà settembre non ha più senso rimpiangere Rios, Fabio Silva e Sancho: qualcosa in più potrà dare forse Bailey. E serve pochissimo anche ricordare che Hermoso, Baldanzi, Dovbyk e lo stesso Pellegrini non rientravano nei piani dell’allenatore, mentre ora sono risorse alla quali attingere.

PS. Il migliore della Roma e, nel ruolo, dell’intero campionato resta Svilar: non sbaglia una partita, porta punti.