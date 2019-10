Filippo Romagna, difensore del Sassuolo, è piuttosto felice del risultato conseguito dalla sua squadra contro l’Hellas Verona

(-Dal nostro inviato al Bentegodi, Antonio Parrotto) Dopo De Zerbi passa anche Filippo Romagna in zona mista. Il difensore del Sassuolo si dice molto soddisfatto per non avere incassato gol dopo tante partite dall’ultima volta e per il successo della squadra.

«Siamo tutti molto contenti per la partita. L’1-0 è il risultato perfetto per me»