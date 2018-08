Romagnoli capitano: ha scelto Gattuso dopo le “consultazioni” – FOTO

Milan: ufficiale la nomina di Romagnoli a capitano dopo l’addio di Bonucci. Il difensore, scelto da Gattuso ed approvato dai tifosi, ha vinto il confronto con Bonaventura e Donnarumma

La sua elezione era virtuale fino a qualche giorno fa, adesso però è pure ufficiale: Alessio Romagnoli eredita la fascia di Leonardo Bonucci – tornato alla Juventus – ed è il nuovo capitano del Milan. Non una sorpresa – per l’appunto – da parte dei tifosi, che in massima parte avevano già spinto Romagnoli, nominato dapprima provvisoriamente capitano per le amichevoli contro Tottenham e Barcellona e poi confermato a pochissimi minuti dall’inizio della gara dell’altro giorno contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. L’investitura tramite l’account Instagram rossonero: una foto della fascia da capitano che avrebbe poi indossato il difensore di fianco alla sua maglia numero 13 e la scritta «Quanti like per Alessio Romagnoli capitano?». Ne sono arrivati in pochissime ore oltre 150mila, sancendo di fatto l’approvazione del tifo milanista: consultazioni ok.

La nomina di Romagnoli, diversamente che nel recente passato, quando era stata la società a decidere (previo accordo contrattuale) per Bonucci, è avvenuta alla vecchia maniera: il difensore è stato scelto direttamente da Gennaro Gattuso dopo aver vinto il confronto con Giacomo Bonaventura e Gigio Donnarumma (quest’ultimo per il secondo anno di fila bocciato per quel ruolo). Quello di Romagnoli neo-capitano milanista è un piccolo record: l’ex Roma ha ereditato la fascia dopo appena tre stagioni in rossonero a 23 anni di età. Basti pensare che i grandi miti del passato erano arrivato a tale traguardo più tardi: Franco Baresi a 22 anni, ma dopo cinque stagioni al Milan, Paolo Maldini addirittura a 29 anni dopo dodici stagioni di militanza, al ritiro proprio di Baresi.