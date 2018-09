Romagnoli, salvataggio sulla linea di porta in Portogallo-Italia – VIDEO

Portogallo-Italia, Romagnoli salva sulla linea dopo il tiro a botta sicura di Bernardo Silva e salva il punteggio di 0-0 nel primo tempo

Finisce 0-0 il primo tempo di Portogallo-Italia dopo i primi 45′ di gioco all’Estadio Da Luz di Lisbona. Diverse le occasioni da rete per i padroni di casa nella seconda sfida della UEFA Nations League contro gli Azzurri. Tanti i cambi effettuati da Roberto Mancini rispetto alla gara di venerdì scorso contro la Polonia. Tra questi, Alessio Romagnoli, difensore centrale del Milan, che ha sventato sulla linea della porta difesa da Donnarumma un tiro a botta sicura di Bernardo Silva per la formazione lusitana.

La migliore occasione per il Portogallo è arrivata sui piedi di Bernardo Silva dopo un’uscita a vuoto di Donnarumma, ma la conclusione del fantasista portoghese è stata sventata sulla linea di porta dall’intervento provvidenziale di Romagnoli, tra i migliori in campo degli Azzurri nel primo tempo, salvando così il punteggio di 0-0. Gli Azzurri hanno rischiato di andare sotto nel risultato anche successivamente, con un intervento piuttosto maldestro del centrocampista della Roma, Cristante, che si è stampato sulla traversa. Primo tempo da rivedere per quel che riguarda la fase offensiva, servono i gol degli attaccanti per sbloccare il punteggio.