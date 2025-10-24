Romania, cambio di panchina: Mandorlini lascia il CFR Cluj, un ex Lazio è il nuovo tecnico dell’Universitatea. I dettagli

Scossa a Cluj: via Mandorlini dal CFR, l’Universitatea riparte con l’ex difensore della Lazio Cristiano Bergodi. Tutti i dettagli

Andrea Mandorlini non è più l’allenatore del CFR Cluj. Il club romeno ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico italiano dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Petrolul.

Ex difensore di Torino, Atalanta, Ascoli, Inter e Udinese, Mandorlini vanta una lunga carriera in panchina in Italia, dove ha guidato Triestina, Vicenza, Atalanta, Bologna, Padova, Siena, Sassuolo, Verona, Genoa, Cremonese e Mantova. In Romania aveva già scritto pagine importanti con il Cluj: nel 2009/2010 conquistò campionato, coppa e supercoppa nazionale. Era poi tornato nella stagione 2023/2024 e, più recentemente, dal 23 agosto 2025, subentrando a Dan Petrescu dopo l’eliminazione europea contro l’Hacken (7-2).

Il bilancio della sua terza avventura, però, è stato deludente: appena 8 punti in 8 giornate, frutto di una sola vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte. La squadra si trova attualmente all’undicesimo posto con 13 punti in 13 partite complessive di campionato.

Bergodi all’Universitatea Cluj

Nell’altra metà della città, invece, arriva un nuovo volto italiano: Cristiano Bergodi. L’ex difensore di Lazio, Pescara e Padova conosce bene la Romania, dove ha già allenato numerose squadre tra cui National Bucarest, CFR Cluj, Rapid Bucarest, Politehnica Iasi, Steaua Bucarest, Targu Mures, Voluntari, Universitatea Craiova e Sepsi. In Italia ha guidato Imolese, Sassuolo, Modena, Pescara e Brescia.

