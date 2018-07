Ronaldo, Mendes “conferma” l’addio: «Eternamente grato al Real»

Le parole di Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, sanno d’addio: il portoghese pronto a lasciare il Real. Il suo futuro potrebbe essere alla Juve

Il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Record, aprendo al possibile addio del portoghese al Real Madrid. Nessuna menzione, però, per la Juve, vicina all’ingaggio del 5 volte Pallone d’Oro (Leggi qui le ultimissime). Queste le parole dell’agente: «Se Cristiano lascerà il Rea, sarà in eterno grato al club, al presidente, allo staff medico, a chiunque abbia incontrato con le merengues e a tutti i madridisti del mondo. Se ciò dovesse accadere, sarà di certo per una nuova e brillante tappa della sua carriera».